«Ньюкасл» ведет с «Лестером» переговоры по трансферу Барнса

Дата публикации: 07-07-2023

«Ньюкасл Юнайтед» интересуется Харви Барнсом из «Лестера».



Ресурс «90min» пишет, что стороны уже общались на тему трансфера вингера. «Сороки» направили «Лестеру» начальное предложение по Барнсу. «Ньюкасл» длительное время следит за игрой Харви. В клубе уверены, что он сможет усилить атакующую линию команды.



Трудовые отношения Барнса с «лисами» действуют до середины 2025 года. В сезоне 2022/2023 на счету 25-летнего футболиста 38 встреч, в которых он забил 13 мячей и сделал 3 голевые передачи. Рыночный ценник на винтера составляет 35 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



В октябре 2020 года Барнса впервые вызвали в сборную Англии. За национальную команду он провел 1 игру и не отметился забитыми мячами.