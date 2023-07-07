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«Атлетико» подписал контракт с Аспиликуэтой

Дата публикации: 07-07-2023

Карьера Сесара Аспиликуэты продолжится в «Атлетико». Информация о подписании соглашения с 33-летним испанцем появилась на сайте «матрасников». Контракт с Сесаром будет действовать 1 сезон.

С 2012 года Аспиликуэта защищал цвета «Челси». Вместе с «аристократами» он побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира, Кубке английской лиги и Кубке Англии. Также в составе лондонцев он дважды выигрывал Лигу Европы и АПЛ.

«Синие» этим летом затеяли глобальную чистку состава и решили расстаться со своим капитаном. О прекращении сотрудничества с ним «Челси» объявил 6-го июля.

В прошлом сезоне на счету Аспиликуэты 32 встречи за клуб (без результативных действий).

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