«Атлетико» подписал контракт с Аспиликуэтой

Дата публикации: 07-07-2023

Карьера Сесара Аспиликуэты продолжится в «Атлетико». Информация о подписании соглашения с 33-летним испанцем появилась на сайте «матрасников». Контракт с Сесаром будет действовать 1 сезон.



С 2012 года Аспиликуэта защищал цвета «Челси». Вместе с «аристократами» он побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира, Кубке английской лиги и Кубке Англии. Также в составе лондонцев он дважды выигрывал Лигу Европы и АПЛ.



«Синие» этим летом затеяли глобальную чистку состава и решили расстаться со своим капитаном. О прекращении сотрудничества с ним «Челси» объявил 6-го июля.



В прошлом сезоне на счету Аспиликуэты 32 встречи за клуб (без результативных действий).