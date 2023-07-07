«Брайтон» потребует свыше 100 млн фунтов за Кайседо

Дата публикации: 07-07-2023

«The Telegraph» пишет, что «Брайтон» оценил Мойсеса Кайседо в сумму более 100 млн фунтов. Ценник клуб установил с учетом ситуации на трансферном рынке.



Так, за переход Деклана Райса «Арсенал» заплатит «Вест Хэму» 105 млн фунтов. Кайседо выступает на схожей с Райсом позиции, но моложе англичанина на 3 года. Кроме того, он связан с «Брайтоном» длительным контрактом до июня 2027 года, включающим опцию пролонгации на 1 год.



Интерес к эквадорцу проявляет «Челси». Для лондонцев опорник «чаек» считается одной из приоритетных целей. При этом «аристократы» надеются подписать его за 80 млн фунтов, что вряд ли получится.



«Брайтон» приобрел Кайседо в 2021 году у «Индепендьенте дель Валье», заплатив за него всего 4 млн фунтов.