«Реал» объявил о трансфере турецкого таланта Гюлера

Дата публикации: 07-07-2023

В «Twitter» мадридского «Реала» появилась информация о подписании контракта с Ардой Гюлером. Соглашение с 18-летним турком будет действовать до середины 2029 года.



Ранее Фабрицио Романо рассказал, что трансфер полузащитника обойдется «сливочным» в 20 млн евро. Помимо этого, «Фенербахче» сможет получить 20% от суммы последующей продажи Гюлера. Сделкой также предусмотрены различные бонусные выплаты.



Гюлер является выпускником клуба «Генчлербирлиги», в структуре которого он находился до 2019 года, после чего перебрался в «Фенербахче».



В завершившемся сезоне в активе хавбека 20 матчей в турецкой Суперлиге (4 забитых мяча, 4 ассиста).



Рыночная стоимость Гюлера – 15 млн евро («Transfermarkt»).