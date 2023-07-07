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«Реал» объявил о трансфере турецкого таланта Гюлера

Дата публикации: 07-07-2023

В «Twitter» мадридского «Реала» появилась информация о подписании контракта с Ардой Гюлером. Соглашение с 18-летним турком будет действовать до середины 2029 года.

Ранее Фабрицио Романо рассказал, что трансфер полузащитника обойдется «сливочным» в 20 млн евро. Помимо этого, «Фенербахче» сможет получить 20% от суммы последующей продажи Гюлера. Сделкой также предусмотрены различные бонусные выплаты.

Гюлер является выпускником клуба «Генчлербирлиги», в структуре которого он находился до 2019 года, после чего перебрался в «Фенербахче».

В завершившемся сезоне в активе хавбека 20 матчей в турецкой Суперлиге (4 забитых мяча, 4 ассиста).

Рыночная стоимость Гюлера – 15 млн евро («Transfermarkt»).

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