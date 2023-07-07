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«ПСЖ» объявил о переходе Шкриньяра

Дата публикации: 07-07-2023

«Пари Сен-Жермен» официально объявил о переходе словацкого защитника Милана Шкриньяра. Футболист подписал контракт до 30 июня 2028 года.

Ранее Шкриньяр покинул «Интер» и стал свободным агентом. Зимой Милан принял решение не продлевать контракт с итальянским клубом, договорившись о переходе в «ПСЖ».

В прошедшем сезоне 28-летний защитник провел 31 матч за «чёрно-синих» во всех турнирах. Часть сезона игрок пропустил из-за повреждения спины.

Ранее чемпион Франции объявил о назначении экс-наставника «Барселоны» и сборной Испании Луиса Энрике главным тренером. Специалист подписал двухлетний контракт с парижанами.

В первом туре нового сезона парижане примут «Лорьян».

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