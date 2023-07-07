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«Аль-Наср» Роналду возглавил португалец Каштру

Дата публикации: 07-07-2023

«Аль-Наср» объявил о назначении 61-летнего Луиша Каштру на пост наставника команды. Португальский специалист заключил с клубом из Саудовской Аравии контракт до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду порекомендовал руководству клуба пригласить на должность главного тренера Каштру.

Предыдущим местом работы Каштру был «Ботафого», который он покинул в начале июля. Португалец – экс-тренер донецкого «Шахтёра». Луиш возглавлял донецкую команду в период 2019-21 годов и вместе с «горняками» один раз выиграл чемпионат Украины.

Весной «Аль-Наср» уволил Руди Гарсию. Временно командой руководил коуч состава U-19 Динко Еличич. Среди кандидатов на пост главного тренера рассматривали Леонарду Жардима и Массимилиано Аллегри.

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