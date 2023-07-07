«Арсенал» продлил контракт с Нельсоном

Дата публикации: 07-07-2023

«Арсенал» и вингер Рис Нельсон договорились о продлении сотрудничества. 23-летний игрок заключил с «канонирами» долгосрочное соглашение.



По информации «Sky Sports», новый контракт Нельсона рассчитан до лета 2027 года. Рис – воспитанник «Арсенала», дебютировавший за первую команду «красно-белых» в 2017 году.



В минувшем сезоне Нельсон провел 18 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативных паса. Вингер пропустил часть кампании из-за травм.



Ранее «Арсенал» продлил соглашение с полузащитником Этаном Нванери. Также команда Микеля Артеты подписала нападающего «Челси» Кая Хаверца.