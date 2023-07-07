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Официально: Джака – игрок «Байера»

Дата публикации: 07-07-2023

«Байер» официально подписал полузащитника «Арсенала» Гранита Джаку. Контракт с игроком сборной Швейцарии рассчитан до 30 июня 2028 года.

«Фармацевты» заплатили англичанам за переход 30-летнего футболиста 25 000 000 евро. Об этом информирует «Sky Sports».

Ранее сообщалось, что в новой команде швейцарцу будут платить 2,2 млн евро в год.

Джака играл за «Арсенал» с лета 2016 года. На счету Гранита 297 поединков за «пушкарей» (23 гола и 29 ассистов). Вместе с лондонским клубом он дважды стал обладателем Кубка Англии и дважды выиграл Суперкубок Англии.

В минувшем розыгрыше чемпионата Германии леверкузенский «Байер» занял шестое место (50 очков).

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