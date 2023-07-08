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«ПСЖ» объявил о трансфере Угарте

Дата публикации: 08-07-2023

В пресс-службе «ПСЖ» сообщили о подписании Мануэля Угарте. Ранее хавбек выступал в составе «Спортинга».

«Клуб приветствует Мануэля Угарте. Уругвайский футболист будет играть в команде под 4-м номером», - написала пресс-служба парижского клуба.

Сообщается, что сумма компенсации за Угарте составит 60 000 000 евро. Соглашение с новичком будет действовать до лета 2028 года.

Состав «Спортинга» Угарте пополнил в 2021 году, перейдя из «Фамаликана». В завершившемся сезоне на счету 22-летнего полузащитника 47 встреч за португальскую команду (без результативных действий).

Рыночный ценник на уругвайца составляет 50 млн евро («Transfermarkt»).

В активе Угарте восемь матчей за национальную сборную.

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