«ПСЖ» объявил о трансфере Угарте

Дата публикации: 08-07-2023

В пресс-службе «ПСЖ» сообщили о подписании Мануэля Угарте. Ранее хавбек выступал в составе «Спортинга».



«Клуб приветствует Мануэля Угарте. Уругвайский футболист будет играть в команде под 4-м номером», - написала пресс-служба парижского клуба.



Сообщается, что сумма компенсации за Угарте составит 60 000 000 евро. Соглашение с новичком будет действовать до лета 2028 года.



Состав «Спортинга» Угарте пополнил в 2021 году, перейдя из «Фамаликана». В завершившемся сезоне на счету 22-летнего полузащитника 47 встреч за португальскую команду (без результативных действий).



Рыночный ценник на уругвайца составляет 50 млн евро («Transfermarkt»).



В активе Угарте восемь матчей за национальную сборную.