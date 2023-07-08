Медина переходит из ЦСКА в «Спартак» за 7 млн евро

Дата публикации: 08-07-2023

«Спартак» усилится Хесусом Мединой, ранее выступавшим за ЦСКА. Информацию разместил в «Telegram» журналист Иван Карпов. Подтверждают её и источники «Чемпионата».



Трансфер парагвайца обойдется «красно-белым» в 7 000 000 евро. Разовая выплата составит 6 миллионов, еще 1 млн евро «армейцы» смогут получить, если Медина сыграет 50% времени в «Спартаке» и наберет 10 очков по системе «гол+пас». По данным Ивана Карпова, зарплата парагвайца в новой команде увеличится почти вдвое и составит около 1,6 млн евро в год. Его медосмотр состоится 9-го июля.



Одной из причин ухода Медины из ЦСКА стали разногласия с тренером. Федотова не устраивал характер футболиста. Кроме того, специалист использовал его на флангах, в то время как Хесус хотел центрального атакующего полузащитника. В «Спартаке» Медину хотят использовать на устраивающей его позиции.