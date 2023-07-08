Феликс хотел бы выступать за «ПСЖ». Парижане заинтересованы, но их может отпугнуть цена

Дата публикации: 08-07-2023

Жоау Феликс продолжает искать новую команду. По данным «AS», форвард не планирует оставаться в «Атлетико», с которым он связан трудовыми отношениями, и хочет перебраться в стан действующего чемпиона Франции. Парижане, регулярно играющие в ЛЧ и претендующие на различные трофеи, удовлетворяют его требованиям.



«ПСЖ» планирует принять решение по Феликсу после того, как станет известно будущее Неймара и Мбаппе. При этом сделка может не состояться из-за ценника на португальца. «Матрасники», владеющие его контрактом, хотят выручить с продажи Жоау не менее 100 млн евро.



Вторую часть сезона 2022/2023 Феликс провел в аренде в «Челси», где в 20 встречах отметился 4 забитыми мячами. Соглашение игрока с «Атлетико» действует до середины 2027 года.