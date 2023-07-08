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«Cadena Ser»: Мбаппе согласился подписать контракт с «Реалом», зарплата – 50 млн евро в год

Дата публикации: 08-07-2023

«Cadena SER» информирует, что «Реал» согласовал с Килианом Мбаппе условия контракта. Форвард готов заключить 5-летний договор с годовой зарплатой в € 50 млн.

Переход Мбаппе может состояться уже этим летом в том случае, если француз не подпишет с «ПСЖ» новое соглашение до конца июля.

Ранее нападающий сборной Франции не стал активировать опцию автоматической пролонгации соглашения с парижанами до июня 2025 года. По условиям действующего контракта следующим летом он получит статус свободного агента.

Ранее СМИ писали, что Мбаппе хочет присоединиться к «Реалу» этим летом. Сам футболист заявлял обратное, утверждая, что собирается отработать свое соглашение с парижанами до конца.

В прошлом сезоне Мбаппе забил 41 мяч и сделал 10 ассистов в 43 играх за «ПСЖ».

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