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«Фулхэм» сделал новое предложение по контракту Виллиану

Дата публикации: 08-07-2023

«Фулхэм» хочет сохранить Виллиана и уже предложил бразильцу новое соглашение на улучшенных условиях. Информацию в своем «Twitter» разместил Низар Кинселла.

Журналист рассказал, что теперь «дачники» готовы платить вингеру, которого по итогам сезона 2022/2023 признали лучшим игроком команды, порядка 117 тысяч евро каждую неделю. Виллиан пока думает над новым предложением.

Ранее бразилец отказался от пролонгации соглашения с «Фулхэмом» и начал переговоры с другими командами АПЛ.

В минувшем сезоне на счету 34-летнего футболиста 30 встреч за «дачников», в которых он отметился 5 забитыми мячами и 6 голевыми пасами.

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