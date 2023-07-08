«Фулхэм» сделал новое предложение по контракту Виллиану

Дата публикации: 08-07-2023

«Фулхэм» хочет сохранить Виллиана и уже предложил бразильцу новое соглашение на улучшенных условиях. Информацию в своем «Twitter» разместил Низар Кинселла.



Журналист рассказал, что теперь «дачники» готовы платить вингеру, которого по итогам сезона 2022/2023 признали лучшим игроком команды, порядка 117 тысяч евро каждую неделю. Виллиан пока думает над новым предложением.



Ранее бразилец отказался от пролонгации соглашения с «Фулхэмом» и начал переговоры с другими командами АПЛ.



В минувшем сезоне на счету 34-летнего футболиста 30 встреч за «дачников», в которых он отметился 5 забитыми мячами и 6 голевыми пасами.