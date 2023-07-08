Кукурелья намерен остаться в «Челси» и бороться за место в стартовом составе

Дата публикации: 08-07-2023

Марк Кукурелья не планирует покидать «Челси», пишет издание «Evening Standard». Защитника не смущает тот факт, что минувший сезон в составе «аристократов» для него получился не самым удачным. Испанец надеется убедить Маурисио Почеттино, возглавляющего «Челси», что он достоин играть в лондонской команде. Переход в «Атлетико» футболист не рассматривает.



«Аристократы» выкупили контракт Кукурельи прошлым летом, заплатив за него 65,3 млн евро. В завершившемся сезоне защитник выходил на поле в составе «Челси» в 33 встречах (2 результативные передачи).



Соглашение Марка с лондонцами рассчитано до середины 2028 года. Рыночный ценник на 24-летнего игрока равняется 35 млн евро (источник – «Transfermarkt»).