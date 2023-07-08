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«Манчестер Юнайтед» и Онана согласовали условия личного контракта

Дата публикации: 08-07-2023

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию вратаря «Интера» Андре Онана. Стороны уже согласовали условия личного контракта камерунского голкипера. Об этом утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В ближайшее время «красные дьяволы» сделают финальное предложение по Онана. Ожидается, что сделка с «Интером» будет завершена до конца следующей недели.

Напомним, что «нерадзурри» рассматривают вратаря «Шахтёра» Анатолия Трубина в качестве потенциальной замены для Онана. Итальянцы уже договорились с украинцем о контракте до 2028 года.

В прошлом сезоне Онана сыграл в 41 матче за «Интер» во всех турнирах, пропустив 36 мячей. В 19 поединках камерунец отыграл «на ноль».

«МЮ» завершил сезон в АПЛ на третьем месте. Кроме того, «манкунианцы» стали обладателями Кубка английской Лиги.

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