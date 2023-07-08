Ван дер Сар находится в реанимации. Он перенес кровоизлияние в мозг

Дата публикации: 08-07-2023

Легендарный страж ворот «МЮ» и «Аякса» Эдвин ван дер Сар оказался в больнице после того, как перенес кровоизлияние в мозг. Сейчас 52-летний голландец находится в отделении реанимации, его состояние стабильное.



По данным Telegraaf.nl, Ван дер Сар был доставлен в одну из больниц города Сплит. В Хорватии бывший вратарь проводил отпуск.



В начале июня Ван дер Сар покинул должность гендиректора «Аякса». Он входил в состав руководства нидерландского гранда с 2012 года. Эдвин начинал работу в клубе в качестве директора по маркетингу. В 2016 году бывший голкипер стал генеральным директором амстердамцев.



В течение карьеры Ван дер Сар выступал за «Аякс», «Ювентус», «Фулхэм», «Ман Юнайтед» и любительский «Нордвейк». Эдвин дважды выигрывал ЛЧ – в 1995 году с «Аяксом» и в 2008 с «красными дьяволами». С 1995 по 2008 год он защищал ворота национальной сборной, с которой дважды становился бронзовым призёром чемпионатов Европы.