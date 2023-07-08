«Арсенал» продлил контракт с Салиба

Дата публикации: 08-07-2023

«Арсенал» и защитник Вильям Салиба договорились о продлении сотрудничества. Француз заключил с «канонирами» новое долгосрочное соглашение, рассчитанное до конца сезона 2026/27.



Салиба присоединился к коллективу из Лондона в 2019 году. За его трансфер англичане заплатили «Сент-Этьену» 30 млн евро. На сегодняшний день рыночная стоимость игрока оценивается в 65 000 000 евро.



В минувшем сезоне центрдеф сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил три гола и отдал один ассист. Он пропустил конец кампании из-за травмы спины.



Ранее стало известно, что «Арсенал» продлил соглашения с полузащитниками Этаном Нванери и Рисом Нельсоном. Также команду Микеля Артеты усилил нападающий «Челси» Кай Хаверц.