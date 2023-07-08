Хаби Алонсо – главный кандидат на замену Анчелотти в «Реале»

Дата публикации: 08-07-2023

Коуч «Байера» Хаби Алонсо является первым выбором Флорентино Переса на замену Карло Анчелотти в мадридском «Реале». Это назначение может состояться летом 2024 года, когда истечет контракт 41-летнего испанца с леверкузенским клубом.



Напомним, нынешний наставник «галактикос» Анчелотти согласовал свое назначение в сборную Бразилии. Итальянский специалист возглавит «пентакампеонов» в июне 2024 года.



Ранее сообщалось, что коуч мадридцев может уйти в сборную Бразилии уже этим летом, а «селесао» планируют подписать с ним трехлетний контракт. Однако президент «Реала» опроверг слухи об уходе итальянца, заявив, что Карло доработает свой контракт до конца.



В сезоне 2022/23 Алонсо привел «Байер» к 6-му месту в Бундеслиге, а также добрался с ним до полуфинала Лиги Европы. Трудовой договор Хаби с «фармацевтами» рассчитан до 30.06.2024.



Источник – Caughtoffside.com.