Игрок «Аталанты» Пашалич отказался переходить в «Фенербахче»

Дата публикации: 09-07-2023

Марио Пашалич не хочет переходить в «Фенербахче». Информацию разместил ресурс «Sky Sport Italia».



«Аталанта», владеющая правами на хорвата, согласилась отпустить его за 15 млн евро компенсации. Однако сам полузащитник отказался от переезда в Турцию. Ему не интересен данный вариант, Пашалич планирует остаться в Бергамо.



В сезоне 2022/2023 на счету 28-летнего футболиста 32 встречи в Серии А (5 забитых мячей, 2 ассиста).



Соглашение Пашалича с «Аталантой» действует до июня 2025 года. Рыночный ценник на него составляет 20 млн евро («Transfermarkt»).



Ранее «Фенербахче» заключил соглашение с Эдином Джеко, который перешел в команду в статусе свободного агента по истечению контракта с «Интером».