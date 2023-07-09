«Спартак» отказался от идеи подписать Зиеша из-за требований по зарплате

Дата публикации: 09-07-2023

«Metaratings» раскрыл причины, по которым «Спартак» отказался от варианта с подписанием Хакима Зиеша. Финансовые требования марокканца оказались для «красно-белых» слишком высокими. Кроме того, у полузащитника имелись проблемы со здоровьем.



Агенты Зиеша обсуждали со «Спартаком» его переход и просили зарплату в 5 млн евро за сезон, не считая бонусных выплат (в «Челси» хавбек получает на 1 млн евро больше).



Ранее марокканец мог стать игроком «Аль-Насра», но ему не удалось пройти медосмотр для клуба. В итоге саудовская команда уменьшила действующее предложение по зарплате на 40%. Подобный расклад Зиеша не устроил.



С «Челси» 30-летний Хаким связан контрактом до лета 2025 года. В минувшем сезоне он выходил на поле в составе «аристократов» в 24 играх (3 ассиста).