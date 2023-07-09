«Ювентус» достиг первичного соглашения с Милинковичем-Савичем

Дата публикации: 09-07-2023

«Ювентус» продвинулся в переговорах с Сергеем Милинковичем-Савичем. Стороны достигли предварительного соглашения по контракту. Об этом в своем «Twitter» рассказал Николо Скира.



Инсайдер сообщил, что сербу был предложен 4-летний контракт, по которому он будет получать 5,5 млн евро за сезон. Хавбек согласился на данный вариант.



Теперь туринцам предстоит договориться по условиям сделки с «Лацио», владеющим правами на серба. Переговоры между клубами уже ведутся. Римляне хотят получить за своего подопечного 30-40 млн евро. При этом «Лацио» пытается убедить серба остаться в команде.



В прошедшем сезоне в активе Милинковича-Савича 47 встреч за «орлов» (11 забитых мячей, 8 голевых пасов). С клубом полузащитник связан контрактом до следующего лета.