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«Ювентус» достиг первичного соглашения с Милинковичем-Савичем

Дата публикации: 09-07-2023

«Ювентус» продвинулся в переговорах с Сергеем Милинковичем-Савичем. Стороны достигли предварительного соглашения по контракту. Об этом в своем «Twitter» рассказал Николо Скира.

Инсайдер сообщил, что сербу был предложен 4-летний контракт, по которому он будет получать 5,5 млн евро за сезон. Хавбек согласился на данный вариант.

Теперь туринцам предстоит договориться по условиям сделки с «Лацио», владеющим правами на серба. Переговоры между клубами уже ведутся. Римляне хотят получить за своего подопечного 30-40 млн евро. При этом «Лацио» пытается убедить серба остаться в команде.

В прошедшем сезоне в активе Милинковича-Савича 47 встреч за «орлов» (11 забитых мячей, 8 голевых пасов). С клубом полузащитник связан контрактом до следующего лета.

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