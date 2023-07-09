21:56 ()
Свернуть список

Ким Мин Джэ перешел в «Баварию»

Дата публикации: 09-07-2023

Ким Мин Джэ, принадлежащий «Наполи», пополнил состав «Баварии». Информация появилась в «Твиттере» Фабрицио Романо.

Мюнхенцы воспользовались условием в контракте защитника, позволяющим выкупить его за сумму порядка 50 млн евро. В настоящий момент сделка согласована, а сам кореец уже прошел медосмотр для «Баварии». После того, как стороны подпишут необходимые документы, о трансфере объявят официально.

Ранее ряд источников сообщали, что Ким заключит с немецким грандом контракт на 5 лет с зарплатой 12 млн евро за сезон.

Рыночная стоимость корейца составляет 60 000 000 евро («Transfermarkt»).

В сезоне 2022/2023 в активе 26-летнего защитника 45 игр за «Наполи» (2 забитых мяча, 2 голевые передачи).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close