Ким Мин Джэ перешел в «Баварию»

Дата публикации: 09-07-2023

Ким Мин Джэ, принадлежащий «Наполи», пополнил состав «Баварии». Информация появилась в «Твиттере» Фабрицио Романо.



Мюнхенцы воспользовались условием в контракте защитника, позволяющим выкупить его за сумму порядка 50 млн евро. В настоящий момент сделка согласована, а сам кореец уже прошел медосмотр для «Баварии». После того, как стороны подпишут необходимые документы, о трансфере объявят официально.



Ранее ряд источников сообщали, что Ким заключит с немецким грандом контракт на 5 лет с зарплатой 12 млн евро за сезон.



Рыночная стоимость корейца составляет 60 000 000 евро («Transfermarkt»).



В сезоне 2022/2023 в активе 26-летнего защитника 45 игр за «Наполи» (2 забитых мяча, 2 голевые передачи).