«Фенербахче» и «Динамо» закрыли трансфер Шиманьского, сумма сделки – 10 млн евро

Дата публикации: 09-07-2023

«Sabah Spor» информирует, что «Фенербахче» подписал Себастьяна Шиманьского. «Динамо» получило за своего хавбека 10 000 000 евро. Сделка официально закрыта.



По данным источника, поляк подписал с «Фенербахче» соглашение сроком на 3 года. В турецкой команде зарплата футболиста составит 2,5 млн евро за сезон.



В «Динамо» полузащитник перебрался в 2019 году из «Легии». Сумма трансфера составила 5,5 млн евро.



С июля 2022 года поляк находился в аренде в «Фейеноорде». Клуб из Нидерландов планировал сохранить Шиманьского, но не хотел оформлять полноценный переход. В «Фейеноорде» рассчитывали вновь арендовать Себастьяна, чтобы затем подписать его в ранге свободного агента. «Фенербахче» воспользовался этим и предложил «Динамо» купить игрока.