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«Рома» продлила аренду Льоренте

Дата публикации: 09-07-2023

На сайте «Лидса» появилась информация, что в следующем сезоне Диего Льоренте вновь будет выступать за «Рому» в рамках арендного соглашения.

Испанец перебрался в английскую команду в сентябре 2020 года из «Реала Сосьедад». Вторую половину прошлого сезона он защищал цвета римлян на правах аренды. Теперь «джаллоросси» вновь решили арендовать его. На счету Льоренте 9 матчей в Серии А (без результативных действий).

Соглашение 29-летнего испанца с «Лидсом» действует до середины 2024 года. Рыночный ценник на защитника составляет 12 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

За сборную Испании Льоренте выступает с 2016 года. В его активе 10 игр за национальную команду (без забитых голов).

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