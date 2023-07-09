«Рома» продлила аренду Льоренте

Дата публикации: 09-07-2023

На сайте «Лидса» появилась информация, что в следующем сезоне Диего Льоренте вновь будет выступать за «Рому» в рамках арендного соглашения.



Испанец перебрался в английскую команду в сентябре 2020 года из «Реала Сосьедад». Вторую половину прошлого сезона он защищал цвета римлян на правах аренды. Теперь «джаллоросси» вновь решили арендовать его. На счету Льоренте 9 матчей в Серии А (без результативных действий).



Соглашение 29-летнего испанца с «Лидсом» действует до середины 2024 года. Рыночный ценник на защитника составляет 12 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).



За сборную Испании Льоренте выступает с 2016 года. В его активе 10 игр за национальную команду (без забитых голов).