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«ПСЖ» подписал полузащитника «Мальорки» Ли Кан Ина

Дата публикации: 09-07-2023

«ПСЖ» завершил сделку по переходу хавбека «Мальорки» Ли Кан Ина, который стал первым игроком из Южной Кореи, заключившим соглашение с парижским клубом.

Контракт Ли с «красно-синими» рассчитан до лета 2028 года. 22-летний полузащитник будет играть за новую команду под 19-м номером.

По информации «Transfermarkt», трансфер Ли обошелся «Пари Сен-Жермен» в 22 миллиона евро.

В минувшем сезоне Кан Ин отыграл 39 поединков во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал семь ассистов. Также на счету Ли 14 игр в футболке сборной Южной Кореи.

Ранее пресс-служба «ПСЖ» отрапортовала о трансфере защитника Милана Шкриньяра (свободный агент), опорника Мануэля Угарте («Спортинг») и вингера Марко Асенсио (свободный агент). Новым главным тренером команды стал Луис Энрике.

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