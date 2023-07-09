«Интер» продлил контракт с Де Вреем

Дата публикации: 09-07-2023

Миланский «Интернационале» продлил контракт с защитником Стефаном де Вреем. Новое соглашение игрока сборной Нидерландов рассчитано до лета 2025 года.



Де Врей перешел в «Интер» из Лацио в 2018 году. В составе «неррадзури» защитник стал чемпионом Италии, дважды выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также дошел до финала Лиги чемпионов. В прошедшем сезоне 31-летний игрок провел 38 матчей за клуб во всех соревнованиях, забив один гол.



Ранее «Интер» продлил трудовые соглашения с защитником Алессандро Бастони и полузащитником Хаканом Чалханоглу. Итальянцы также договорились об условиях контракта с голкипером «Шахтёра» Анатолием Трубиным.



В первом туре нового сезона команда Симоне Индзаги примет «Монцу» 19 августа.