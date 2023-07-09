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Заха может оказаться в «Наполи» или «Галатасарае»

Дата публикации: 09-07-2023

Бывший центрфорвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха, ныне пребывающий в статусе свободного агента, рассматривает варианты продолжения карьеры в «Наполи» или «Галатасарае». Об этом пишет «The Guardion».

Ожидается, что 30-летний нападающий отклонит предложение «Аль-Насра». Напомним, клуб Криштиану Роналду предлагал нападающему трехлетний контракт с зарплатой 15 миллионов евро за сезон. Однако игрок сборной Кот-д’Ивуара склоняется к продолжению карьеры в Европе, несмотря на то, что предложения «Наполи» и «Галатасарая» существенно ниже по заработной плате.

В сезоне-22/23 Заха провел 28 матчей. В них он стал автором 7 голов и 3 результативных пасов.

«Наполи» по итогам минувшей кампании стал чемпионом Италии, «Галатасарай» – завоевал чемпионский титул в Турции.

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