«Бавария» предложила за Кейна 80 млн евро

Дата публикации: 09-07-2023

«Бавария» вышла на «Тоттенхэм Хотспур» с очередным предложением по трансферу форварда Харри Кейна. Мюнхенцы готовы заплатить за игрока сборной Англии 80 000 000 евро плюс бонусы.



Ранее руководители «шпор» отклонили предложение «Баварии» в размере € 70 млн евро. Сам Кейн хочет продолжить карьеру в немецком клубе.



В услугах 29-летнего футболиста, контракт которого с «Тоттенхэмом» истекает следующим летом, также заинтересованы «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ».



В минувшем сезоне Кейн был задействован в 49 матчах на клубном уровне (32 гола и 5 ассистов). Гарри стал лучшим бомбардиром в истории «шпор», обойдя легендарного Джимми Гривза.



Источник – журналист Флориан Плеттенберг.