21:56 ()
Свернуть список

«Бавария» предложила за Кейна 80 млн евро

Дата публикации: 09-07-2023

«Бавария» вышла на «Тоттенхэм Хотспур» с очередным предложением по трансферу форварда Харри Кейна. Мюнхенцы готовы заплатить за игрока сборной Англии 80 000 000 евро плюс бонусы.

Ранее руководители «шпор» отклонили предложение «Баварии» в размере € 70 млн евро. Сам Кейн хочет продолжить карьеру в немецком клубе.

В услугах 29-летнего футболиста, контракт которого с «Тоттенхэмом» истекает следующим летом, также заинтересованы «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ».

В минувшем сезоне Кейн был задействован в 49 матчах на клубном уровне (32 гола и 5 ассистов). Гарри стал лучшим бомбардиром в истории «шпор», обойдя легендарного Джимми Гривза.

Источник – журналист Флориан Плеттенберг.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close