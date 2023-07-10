Партнер Роналду по сборной Португалии может перейти в «Аль-Наср»

Дата публикации: 10-07-2023

«Maisfutebol» информирует, что Отавио может подписать контракт с «Аль-Насром», цвета которого защищает Криштиану Роналду.



Отступные за хавбека «Порту» равняются 40 млн евро. В «Аль-Насре» проявляют предметный интерес к португальцу и рассматривают вариант с выкупом прав на него. Вместе с тем в «Порту» не планируют отпускать Отавио. Клуб может попытаться затянуть переход, поскольку уже с 15-го июля отступные за футболиста увеличатся до 60 000 000 евро.



Соглашение Отавио с «Порту» истекает в 2025 году. В минувшем сезоне в активе 28-летнего полузащитника 44 встречи (7 забитых мяча, 9 голевых передач).



Ценник на игрока составляет 35 млн евро («Transfermarkt»).



В национальную сборную Отавио вызывается с 2021 года.