12:26 ()
Свернуть список

Люка Эрнандес официально стал игроком «ПСЖ»

Дата публикации: 10-07-2023

«ПСЖ» на своем сайте объявил о подписании Люки Эрнандеса, ранее выступавшего за «Баварию». Соглашение с 27-летним французом подписано до середины 2028 года.

По данным ресурса Transfermarkt.de, за трансфер Эрнандеса «Пари Сен-Жермен» заплатил 45 млн евро.

Состав «Баварии» защитник пополнил в 2019 году, перебравшись из «Атлетико». Мюнхенцы выложили за его переход 80 млн евро. В минувшем сезоне на счету француза 11 встреч в футболке «Баварии» (1 забитый мяч). При этом вторую половину сезона Эрнандесу пришлось провести в лазарете из-за повреждения крестообразной связки колена, полученного в первом матче ЧМ-2022 в Катаре.

Всего за сборную Франции центрбек провел 33 игры и не отметился забитыми мячами.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close