Люка Эрнандес официально стал игроком «ПСЖ»

Дата публикации: 10-07-2023

«ПСЖ» на своем сайте объявил о подписании Люки Эрнандеса, ранее выступавшего за «Баварию». Соглашение с 27-летним французом подписано до середины 2028 года.



По данным ресурса Transfermarkt.de, за трансфер Эрнандеса «Пари Сен-Жермен» заплатил 45 млн евро.



Состав «Баварии» защитник пополнил в 2019 году, перебравшись из «Атлетико». Мюнхенцы выложили за его переход 80 млн евро. В минувшем сезоне на счету француза 11 встреч в футболке «Баварии» (1 забитый мяч). При этом вторую половину сезона Эрнандесу пришлось провести в лазарете из-за повреждения крестообразной связки колена, полученного в первом матче ЧМ-2022 в Катаре.



Всего за сборную Франции центрбек провел 33 игры и не отметился забитыми мячами.