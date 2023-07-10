Бердыев возглавил «Динамо» из Махачкалы

Дата публикации: 10-07-2023

Новым наставником «Динамо» стал Курбан Бердыев. Об этом клуб сообщил на своем сайте.



С апреля 2023 года специалист оставался безработным. До этого он возглавлял «Сочи». Из сочинской команды Бердыев ушел, не проработав там и 5 месяцев.



Российским болельщикам он знаком по успешной тренерской деятельности в «Ростове» и «Рубине». Казанцев Бердыев дважды приводил к чемпионству.



Прежним наставником «Динамо» был Горан Алексич. Под его руководством махачкалинцы в прошлом сезоне финишировали на 8-й строчке в Первой лиге. Клуб не стал пролонгировать соглашение с сербским тренером, и он покинул команду в связи с окончанием контракта.



Ранее гендиректором «Динамо» стал Шамиль Газизов, прежде работавший в «Уфе».