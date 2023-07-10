«Манчестер Сити» проведет новый раунд переговоров по Йошко Гвардиолу

Дата публикации: 10-07-2023

«Ман Сити» не оставляет попыток заполучить Йошко Гвардиола. «Горожане» намерены провести очередной раунд переговоров с «Лейпцигом», владеющим правами на хорвата. Информацию в своем Twitter-аккаунте разместил Фабрицио Романо.



«Сити» возлагает большие надежды на предстоящие переговоры. В клубе рассчитывают существенно приблизиться к оформлению трансфера защитника. Обсуждение сделки должно пройти на следующей неделе.



Ранее «небесно-голубые» предлагали за Гвардиола 75 млн евро и дополнительные бонусы. Однако «РБ Лейпциг» ответил отказом. В немецком клубе хотят выручить с продажи хорвата не меньше 100 миллионов.



В прошлом сезоне центрбек отыграл за «быков» 41 игру (3 гола). Его контракт с командой Марко Розе истекает в 2027 году.