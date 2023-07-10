Вратарь «Атлетико» Ян Облак может перейти в «Баварию»

Дата публикации: 10-07-2023

Следующим местом работы Яна Облака может стать «Бавария», пишет «Mundo Deportivo».



После того, как «Ман Юнайтед» завершил сотрудничество с Давидом де Хеа, клуб форсировал переговоры по трансферу Андре Онана из «Интера». Миланцы, которые теперь рискуют лишиться основного голкипера, проявляют интерес к Яну Зоммеру, выступающему за «Баварию». Если он переедет в Италию, то мюнхенцам будет необходим новый страж ворот. Среди возможных вариантов, рассматриваемых ими, значится Облак.



При этом заполучить 30-летнего словенца будет очень тяжело. «Атлетико» не намерено отпускать футболиста, а отступные по его контракту составляют 120 млн евро.



Среди альтернативных вариантов «Бавария» рассматривает Георгия Мамардашвили из «Валенсии».