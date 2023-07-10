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Фред может сменить «Манчестер Юнайтед» на «Фулхэм»

Дата публикации: 10-07-2023

В «Twitter» Фабрицио Романо появилась информация, что Фред может сменить «МЮ» на «Фулхэм».

Инсайдер сообщил, что хавбек находится в раздумьях относительно своего будущего. Бразильца не устраивает его положение в стане «красных дьяволов», поскольку ему важно быть более значимой фигурой для клуба. Соглашение игрока с «Юнайтед» действует до следующего лета, но он рассматривает вариант со сменой команды в ближайшее трансферное окно. Интерес к Фреду проявляет «Фулхэм» и несколько аравийских клубов.

В завершившемся сезоне на счету 30-летнего бразильца 6 забитых мячей и 6 результативных пасов в 56 встречах за «манкунианцев».

Рыночная стоимость Фреда – 20 млн евро («Transfermarkt»).

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