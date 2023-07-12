«Спартак» объявил о подписании контракта с Мединой

Дата публикации: 12-07-2023

В пресс-службе «красно-белых» сообщили о подписании Хесуса Медины, ранее выступавшего за ЦСКА. В новой команде полузащитник выбрал себе 19-й номер.



Ранее сообщалось, что 10-го июля игрок должен будет пройти медосмотр для «красно-белых», после чего состоится подписание контракта. Медина заключит со «Спартаком» 4-летнее соглашение. Сумма сделки составит 7 млн евро.



«Армейцы» подписали парагвайца бесплатно зимой 2022 года. Соглашение хавбека с ЦСКА действовало до лета 2025 года. В завершившемся сезоне на счету 26-летнего футболиста 33 встречи, в которых он отметился 11 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.



Ценник на Медину составляет 6 млн евро («Transfermarkt»).