Почеттино хочет подписать форварда и выбирает из двух вариантов

Дата публикации: 12-07-2023

Маурисио Почеттино хочет усилить атакующую линию «Челси».



По данным «Evening Standard», новый наставник «аристократов» уже определился, кого бы он хотел видеть в своей команде. Специалист намерен выбрать одного из двух кандидатов: Элье Ваи, принадлежащего «Монпелье», или Душана Влаховича из «Ювентуса».



Серб связан контрактом с туринцами до июня 2026 года. В прошлом сезоне в его активе 42 игры за «бьянконери» (14 забитых мячей, 4 ассиста).



Трудовые отношения Ваи с «Монпелье» рассчитаны до середины 2025 года, потому именно сейчас французский клуб может получить максимальную сумму с его продажи. Сделка оценивается в 20 млн евро. В сезоне-22/23 Элье отметился 19 голами и 6 результативными пасами в 33 встречах за «Монпелье».