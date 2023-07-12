04:27 ()
Свернуть список

Почеттино хочет подписать форварда и выбирает из двух вариантов

Дата публикации: 12-07-2023

Маурисио Почеттино хочет усилить атакующую линию «Челси».

По данным «Evening Standard», новый наставник «аристократов» уже определился, кого бы он хотел видеть в своей команде. Специалист намерен выбрать одного из двух кандидатов: Элье Ваи, принадлежащего «Монпелье», или Душана Влаховича из «Ювентуса».

Серб связан контрактом с туринцами до июня 2026 года. В прошлом сезоне в его активе 42 игры за «бьянконери» (14 забитых мячей, 4 ассиста).

Трудовые отношения Ваи с «Монпелье» рассчитаны до середины 2025 года, потому именно сейчас французский клуб может получить максимальную сумму с его продажи. Сделка оценивается в 20 млн евро. В сезоне-22/23 Элье отметился 19 голами и 6 результативными пасами в 33 встречах за «Монпелье».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close