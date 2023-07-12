Рамирес перейдет из «Краснодара» в «Ференцварош» за 2 млн евро

Дата публикации: 12-07-2023

Кристиан Рамирес может сменить «Краснодар» на «Ференцварош». Такую информацию опубликовал в «Telegram» Иван Карпов. Инсайдер добавил, что его переход обойдется венгерскому клубу в 2 000 000 евро.



Примечательно, что в 2017 году «Краснодар» купил эквадорца именно у «Ференцвароша», заплатив за него 1,5 млн евро.



Действующий контракт Рамиреса с «быками» истекает в июне 2025 года. В завершившемся сезоне защитник появлялся на поле в 39 встречах, отметившись в них 2 забитыми мячами и 6 результативными передачами.



Рыночная стоимость 28-летнего эквадорца составляет 5 млн евро (Transfermarkt.de).



Напомним, в настоящий момент «Ференцварошем» руководит российский специалист Станислав Черчесов.