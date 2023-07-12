Милинкович-Савич согласился перейти в «Аль-Хиляль»

Дата публикации: 12-07-2023

Неожиданной новостью поделился ресурс «La Repubblica». Карьера Сергея Милинковича-Савича продолжится в Саудовской Аравии. Хавбек «Лацио» предпочел итальянским клубам местный «Аль-Хиляль».



Источник утверждает, что серб согласился подписать с аравийской командой контракт на 3 года. Его зарплата в «Аль-Хиляле» составит 20 млн евро в год. Боссы аравийского клуба готовы выплатить за Сергея 40 миллионов, запрашиваемые «Лацио», владеющим правами на футболиста.



Трудовые отношения Милинковича-Савича с римлянами действуют до следующего лета. В сезоне 2022/2023 на счету 28-летнего серба 47 игр за «Лацио» (11 голов, 8 результативных передач).



Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 50 млн евро.