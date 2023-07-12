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«Манчестер Юнайтед» хочет получить за Магуайра почти 60 млн евро

Дата публикации: 12-07-2023

В «Manchester Evening News» появилась информация, что «МЮ» готов расстаться с Гарри Магуайром в летнее межсезонье. Однако в клубе хотят заработать на его продаже 58 млн евро.

Ранее ряд источников писали, что если защитник не сменит команду до начала сезона, то капитанскую повязку отдадут другому футболисту.

«Манкунианцы» оформили переход Магуайра в 2019 году, заплатив за него рекордные для игрока его амплуа 87 млн евро. Действующее соглашение 30-летнего англичанина с «Юнайтед» истекает в середине 2025 года.

В прошлом сезоне на счету центрдефа 31 встреча за «красных дьяволов» (без результативных действий.

Рыночная стоимость футболиста – 20 млн евро (данные с ресурса «Transfermarkt»).

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