Клопп выбрал новичка для «Ливерпуля»

Дата публикации: 12-07-2023

Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», определился с приоритетной трансферной целью на это лето. «Fichajes» информирует, что немецкий наставник просит купить Кефрена Тюрама, права на которого принадлежат «Ницце».



Об интересе «мерсисайдцев» к хавбеку ранее уже сообщалось. При этом основной проблемой при оформлении сделки назывались финансовые запросы француза, недавно дебютировавшего за сборную.



Тюрам, обучавшийся в академии «Монако», перешел в «Ниццу» в 2019 году в статусе свободного агента. Всего за клуб он провел 138 встреч, отличившись 8 раз и сделав 11 ассистов.



Ценник на 22-летнего хавбека равняется 40 млн евро («Transfermarkt»).



За национальную сборную Тюрам провел 1 встречу.