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Пулишич пройдет медосмотр в «Милане» в среду

Дата публикации: 12-07-2023

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич близок к тому, чтобы сменить туманный Альбион на Италию.

Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, «россонери» договорились с лондонцами о трансфере и подготовили все документы. Игрок сборной США подпишет контракт на срок до лета 2027 года. Однако прежде он должен пройти медобследование в «Милане», намеченное на 12 июля.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов продать Пулишича за 20 миллионов фунтов. Главным претендентом на игрока считался «Ювентус».

В сезоне-2022/23 Кристиан сыграл в 30 поединках за «синих» во всех турнирах. Американец отличился 1 голом и 2 результативными пасами.

«Челси» завершил сезон на 12-м месте в АПЛ. «Милан» занял четвертую строчку в турнирной таблице Серии А.

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