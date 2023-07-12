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«Олимпиакос» подписал полузащитника «Вильярреала» Иборру

Дата публикации: 12-07-2023

«Вильярреал» сообщил о переходе опорного полузащитника Висенте Иборры в «Олимпиакос». Детали трансфера и контракта 35-летнего испанца не разглашаются.

Иборра играл за «Вильярреал» с января 2019 года. Вместе с испанским клубом он стал победителем Лиги Европы в 2021 году.

Минувший сезон хавбек провел в аренде в «Леванте», где забил 2 гола в 40 матчах Сегунды.

В течение карьеры футболист также представлял «Севилью» и «Лестер Сити». В составе «нервионцев» он трижды выигрывал Лигу Европы.

По итогам минувшей кампании «Вильярреал» занял пятое место в Примере и сыграет в Лиге Европы. «Олимпиакос» финишировал третьим в чемпионате Греции и также выступит в ЛЕ.

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