«Олимпиакос» подписал полузащитника «Вильярреала» Иборру

Дата публикации: 12-07-2023

«Вильярреал» сообщил о переходе опорного полузащитника Висенте Иборры в «Олимпиакос». Детали трансфера и контракта 35-летнего испанца не разглашаются.



Иборра играл за «Вильярреал» с января 2019 года. Вместе с испанским клубом он стал победителем Лиги Европы в 2021 году.



Минувший сезон хавбек провел в аренде в «Леванте», где забил 2 гола в 40 матчах Сегунды.



В течение карьеры футболист также представлял «Севилью» и «Лестер Сити». В составе «нервионцев» он трижды выигрывал Лигу Европы.



По итогам минувшей кампании «Вильярреал» занял пятое место в Примере и сыграет в Лиге Европы. «Олимпиакос» финишировал третьим в чемпионате Греции и также выступит в ЛЕ.