«Челси» положил глаз на игрока «Лиона». Придется заплатить 40 млн евро

Дата публикации: 12-07-2023

«Челси» собирается подписать хавбека Райана Шерки из «Лиона». Сумма потенциальной сделки может составить 40 000 000 евро, о чем сообщает «ESPN».



В команде Маурисио Почеттино 19-летний француз заменит Кристиана Пулишича, который продолжит карьеру в «Милане».



Шерки – воспитанник академии «Лиона». Всего за первую команду «ткачей» игрок провел 102 матча (14 голов и 16 ассистов).



Еще одним претендентом на переезд в Лондон считается форвард «Монпелье» Элье Ваи, которого «Transfermarkt» оценивает в 35 млн евро. В минувшем сезоне 20-летний игрок был задействован тренерским штабом «паладинов» в 33 встречах Лиги 1. В них он стал автором 19 забитых мячей и 6 результативных передач.