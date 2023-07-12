«Тоттенхэм» объявил о переходе Соломона

Дата публикации: 12-07-2023

«Тоттенхэм Хотспур» на своем официальном сайте сообщил о переходе вингера «Шахтёра» Манора Соломона.



Израильтянин согласовал соглашение с лондонским клубом, которое будет действовать до 2028 года при условии получения международного разрешения и разрешения на работу в Англии.



Ранее в СМИ писали, что Соломон присоединится к «шпорам» бесплатно, то есть, игрок снова приостановит контракт с «горняками», воспользовавшись правилом ФИФА.



Зимой 2019 года «Шахтёр» выложил 6 миллионов евро за Манора. Прошлый сезон 23-летний футболист провел в аренде в «Фулхэме». На его счету 5 голов в 24 матчах.



Ранее в СМИ была информация, что FIFA разрешила Манору бесплатно покинуть "Шахтер" этим летом из-за войны в Украине. Его контракт с дончанами был рассчитан до конца 2023 года. Портал «Transfermarkt» оценивает игрока в 18 млн евро.