«Зенит» хочет получить от «Фламенго» 17-18 млн евро за Клаудиньо

Дата публикации: 13-07-2023

«O Dia» публикует подробности переговоров по трансферу Клаудиньо. Сообщается, что «Фламенго», заинтересованный в полузащитнике, предложил за него 15 млн евро и бонусные выплаты. «Зенит» отказал в продаже своего хавбека, поскольку рассчитывает получить за него порядка 17-18 млн евро.



Петербургский клуб намерен компенсировать все затраты, понесенные в связи с покупкой Клаудиньо в 2021 году. Бразильцы хотят снизить ценник. При этом «Фламенго» также ведет переговоры с «Ривер-Плейт» и в случае провала сделки по игроку «Зенита» планирует переключиться на футболиста аргентинской команды Николаса де ла Круса.



В прошлом сезоне Клаудиньо провел в составе «Зенита» 30 игр (5 забитых мячей, 12 ассистов). Его контракт с петербуржцами действует до лета 2027 года.