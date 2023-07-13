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В ЦСКА подтвердили заинтересованность «Атлетико Паранаэнсе» в Карраскале

Дата публикации: 13-07-2023

Кирилл Брейдо, являющийся руководителем по коммуникациям в ЦСКА, сообщил об интересе «Атлетико Паранаэнсе» к Хорхе Карраскалю.

«Заинтересованность в футболисте имеется, но пока мы не хотели бы сообщать детали», - публикует заявление Брейдо ресурс «Матч ТВ».

Ранее в Telegram-канале Ивана Карпова появилась информация, что в бразильском клубе рассматривают вариант с трансфером Карраскаля. При этом речь идет не о полноценном переходе, а об аренде с обязательством выкупа.

ЦСКА подписал колумбийца зимой 2022 года. В завершившемся сезоне на счету 25-летнего полузащитника 34 встречи за «армейцев», в которых он отметился 6 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

Transfermarkt.de оценивает Карраскаля в 7 млн евро.

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