Пау Торрес стал игроком «Астон Виллы»

Дата публикации: 13-07-2023

Пау Торрес перебрался из «Вильярреала» в «Астон Виллу». О подписании защитника команда из Бирмингема объявила на своем сайте. О сроках соглашения с испанцем и сумме трансфера информация отсутствует.



Фабрицио Романо утверждает, что «Астон Вилла» заплатила за Торреса 32,5 млн евро. Также контрактом предусмотрены бонусные выплаты в 5 000 000 евро.



Испанец обучался футболу в структуре «Вильярреала». В сезоне 2022/2023 в активе 26-летнего центрбека 39 матчей за «жёлтую субмарину» (1 забитый мяч).



Рыночный ценник на игрока составляет 45 млн евро (Transfermarkt.de). В составе «Вильярреала» Пау выиграл ЛЕ 2020/2021.



За сборную Испании Торрес провел 23 встречи, отметившись в них 1 голом.