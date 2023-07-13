02:15 ()
Свернуть список

«Фейеноорд» может выкупить часть прав на Захаряна за 8 млн евро

Дата публикации: 13-07-2023

«Фейеноорд» не готов выплачивать 15 млн евро за Арсена Захаряна. При этом голландцы могут выкупить часть прав на россиянина за 8 млн евро. Информацией поделился ресурс fr12.nl.

Команда из Эйндховена, ранее упустившая Шиманьского, находится в поисках замены поляку. Кроме Захаряна, «Фейеноорду» были предложены услуги Тьяго Альмаду, принадлежащего «Атланте Юнайтед». Однако в клубе не рассчитывают подписать этих игроков.

Трудовые отношения Захаряна с «Динамо» действуют до середины 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник появлялся на поле в футболке московского клуба в 37 играх (5 голов, 10 ассистов).

Летом 2022 года Захарян мог перейти в «Челси», но лондонцы не смогли осуществить перевод оплаты за футболиста.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close