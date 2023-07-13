02:15 ()
Свернуть список

Анхелиньо перейдет в «Галатасарай» на правах аренды

Дата публикации: 13-07-2023

По данным Фабрицио Романо, в следующем сезоне Анхелиньо будет защищать цвета «Галатасарая» на правах аренды. При этом за турецким клубом будет закреплено обязательство по выкупу защитника, правами на которого владеет «РБ Лейпциг».

В пресс-службе «Галатасарая» уже разместили небольшой ролик, где Анхелиньо на борту самолета делится эмоциями от перехода и приветствует болельщиков команды.

В прошлом сезоне испанец также не выступал за «Лейпциг». В августе 2022 года он отправился в аренду в «Хоффенхайм». На счету 26-летнего защитника 33 встречи в Бундеслиге (10 результативных пасов).

Соглашение Анхелиньо с «Лейпцигом» истекает в 2025 году. Ценник на испанца составляет 12 млн евро (Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close