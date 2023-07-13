Анхелиньо перейдет в «Галатасарай» на правах аренды

Дата публикации: 13-07-2023

По данным Фабрицио Романо, в следующем сезоне Анхелиньо будет защищать цвета «Галатасарая» на правах аренды. При этом за турецким клубом будет закреплено обязательство по выкупу защитника, правами на которого владеет «РБ Лейпциг».



В пресс-службе «Галатасарая» уже разместили небольшой ролик, где Анхелиньо на борту самолета делится эмоциями от перехода и приветствует болельщиков команды.



В прошлом сезоне испанец также не выступал за «Лейпциг». В августе 2022 года он отправился в аренду в «Хоффенхайм». На счету 26-летнего защитника 33 встречи в Бундеслиге (10 результативных пасов).



Соглашение Анхелиньо с «Лейпцигом» истекает в 2025 году. Ценник на испанца составляет 12 млн евро (Transfermarkt.de).