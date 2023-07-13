«Барселона» объявила о подписании Роке, отступные – 500 млн евро

Дата публикации: 13-07-2023

Витор Роке, ранее принадлежащий «Атлетико Паранаэнсе», стал игроком «Барселоны». О подписании футболиста сообщили в пресс-службе каталонцев. Договор с бразильцем рассчитан до июня 2031 года, а отступные по нему составляют 500 млн евро. По информации портала Transfermarkt.de, переход Роке обошелся «сине-гранатовым» в 40 млн евро.



При этом в следующем сезоне 18-летний бразилец продолжит выступать за «Паранаэнсе» в рамках арендного соглашения.



Роке воспитывался в системе «Крузейро». Его переход в «Паранаэнсе» состоялся весной 2022 года, а сумма трансфера составила 4,7 млн евро. За новую команду нападающий провел 66 встреч, в которых отметился 22 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.